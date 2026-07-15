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НовостиПроисшествия15 июля 2026 6:10

В больнице Ярославля скончалась женщина, попавшая под автобус

26-летняя женщина умерла в больнице
Полина ВАЧНАДЗЕ
Женщина, которую сбил автобус, скончалась в больнице Ярославля.

Женщина, которую сбил автобус, скончалась в больнице Ярославля.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

26-летняя жительница Ярославля, которую днем 14 июля на пешеходном переходе сбил автобус №44, скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло на проспекте Октября в районе дома №32б. За рулем автобуса находился 38-летний водитель: по предварительным данным, он не пропустил пешехода, которая переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

По указанию прокуратуры Кировского района было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По всей видимости, после смерти пострадавшей статья будет изменена.

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