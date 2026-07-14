В Ярославле укладывают новый асфальт на дублере Московского проспекта

Работы выполняют поэтапно. Фото: Мэрия Ярославля.

В мэрии рассказали, что каждый участок дороги будут перекрывать бетонными блоками, чтобы автомобили не мешали ремонту. Пока один участок дублёра полностью не сделают, рабочие не перейдут на следующий. Припарковаться во время ремонта будет невозможно.

Кроме того, на Московском проспекте специалисты сделали новые тротуары из плитки, а на участке от проспекта Фрунзе до улицы Гоголя часть тротуара покроют асфальтом. Он находится далеко от дороги, поэтому там спокойно смогут гулять мамы с колясками и кататься дети на велосипедах и роликах.