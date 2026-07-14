По факту наезда автобуса на пешехода в Ярославле завели дело

Место происшествия. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Ранее мы сообщали, что 14 июля автобус наехал на 26-летнюю женщину, которая по правилам переходила проезжую часть на проспекте Октября.

По указанию прокуратуры Кировского район Ярославля районный отдел полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

В надзорном ведомстве подтвердили, что автобус № 44 двигался на запрещающий сигнал светофора.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль.