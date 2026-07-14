Ветер сорвал крышу с дома многодетной семьи в Ярославле

В Ярославле с дома многодетной семьи сорвало крышу. Фото: Мэрия Ярославля.

Сильный ветер оставил без крыши дом многодетной семьи из Ярославля. Заявка поступила в Единую диспетчерскую службу.

«Ситуация находится под особым контролем. Благодарю специалистов компании «Россети», энергообеспечение дома было оперативно восстановлено», - сказал мэр города Артем Молчанов.

Городские службы продолжают устранять последствия сильной грозы. Сотрудники «Горзеленхозстроя» убирают поваленные деревья и ветки, специалисты Центра гражданской защиты помогают в распиловке и вывозе.

Если вы заметили большие повреждения или препятствия — обращайтесь в ЕДС по телефону: 40-40-40.

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