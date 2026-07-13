Арестован ярославец, брызнувший в лицо полицейского газом

Виновник под домашним арестом. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Ранее мы писали о нападении на полицейского граффитчика, который рисовал маркером на стенах.

29-летний мужчина спьяну наносил граффити на фасад здания на улице Свободы. Это заметил проезжавший мимо сотрудник ГИБДД, и потребовал перестать портить общественное имущество. Вандал распылил в глаза сотруднику содержимое перцового баллончика, причинив химический ожог обоих глаз.

Виновника задержали и завели на него дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в областной прокуратуре, Кировский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.