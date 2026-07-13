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НовостиОбщество13 июля 2026 13:33

Выпускницы ЯГПУ стали участницами первого Всероссийского педагогического бала

Он состоялся в столице
Георгий БРИНЧУК
Ярославские выпускницы побывали на педагогическом балу в Москве.

Ярославские выпускницы побывали на педагогическом балу в Москве.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Московском педагогическом государственном университете зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов вручили дипломы с отличием 38 лучшим выпускникам педагогических вузов.

После этого состоялся первый Всероссийский педагогический бал, участниками которого стали 400 лучших выпускников педагогических университетов страны. Ярославский педагогический университет, как сообщили в областном правительстве, на балу представили студентки факультета русской филологии и культуры Анастасия Семёнова и Ксения Тимкова.

По словам вице-премьера, на педагогические специальности абитуриенты уже подали на 30% больше заявлений, чем годом ранее. Сейчас их получено более 380 тысяч.