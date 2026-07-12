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НовостиОбщество12 июля 2026 8:51

Полицейский кинолог из Ярославля привезла бронзу с соревнований в Подмосковье

Вместе со своим напарником Форсажем она стала одной из лучших
Георгий БРИНЧУК
Бронзовые призеры всероссийских соревнований. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Бронзовые призеры всероссийских соревнований. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Финал всероссийских соревнований конкурса профессионального мастерства среди сотрудников кинологических подразделений территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» прошел с 4 по 8 июля в подмосковном Егорьевске.

В состязаниях участвовали 85 полицейских со всей страны. Им нужно было подтвердить теоретические знания, продемонстрировать меткость при стрельбе из табельного оружия, сдать нормативы по физической подготовке и показать безупречную слаженность и эффективность в работе со служебными собаками.

Конкурсная комиссия определила победителей и призеров в отдельных соревновательных дисциплинах: огневая подготовка, физическая и служебная. Отдельным испытанием для участников конкурса стало задание – обыск на местности, строгое жюри оценивало слаженность работы кинолога и его четвероногого напарника.

Именно в дисциплине «Боевая подготовка» старший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Ярославской области заняла третье место.

Награды вручил заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко. Победители отмечены дипломами и ценными подарками.