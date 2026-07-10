Ярославцам не хватает бензина из-за жителей соседних регионов

На ярославских заправках можно заметить машины из других регионов. Фото: Правительство Ярославской области.

Пользователи соцсетей на этой неделе не раз замечали на АЗС машины с вологодскими и костромскими номерами – и выражали по этому поводу возмущение.

В областном правительстве подтвердили, что визиты гостей создают дополнительную нагрузку на автозаправочные станции области.

«Во-первых, в соседних регионах топлива практически нет, и жители этих регионов приезжают заправляться именно к нам. Во-вторых, сейчас летний сезон, Ярославскую область посещает большое количество людей, многие следуют через регион транзитом. Все это существенно увеличивает спрос на бензин», - признал глава региона Михаил Евраев.

В придачу Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в крупный федеральный холдинг, поэтому не на уровне региона решается, кому достанется бензин.

«Мы ежедневно на связи с федеральным оперативным штабом и стараемся максимально возможные объемы направлять к нам, в Ярославскую область. Но мы часть страны, и то, что по многим другим регионам ситуация значительно хуже нашей, сказывается и на нас тоже», - отметил ярославский губернатор.