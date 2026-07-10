Ярославцев доставит в столицу дополнительный поезд

Дополнительный поезд будет ходить до сентября. Фото: Правительство Ярославской области.

Дополнительный поезд сообщением Ярославль – Москва будет ходить с 17 июля.

Состав, как сообщили в областном правительстве, будет останавливаться в Ростове Великом и Сергиевом Посаде. Из столицы он будет отправляться по пятницам в 21.35, из Ярославля – по воскресеньям в 16.05. Время в пути составит около четырех часов. Поезд будет курсировать до сентября.

С 1 августа между Москвой и Рыбинском по выходным и праздничным дням начнут курсировать скоростные «Ласточки» с остановкой в Ярославле.