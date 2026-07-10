Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2026 15:25

Житель Рыбинска получил 6 лет за мошенничество при строительстве домов

Он выманил у 13 клиентов более 70 миллионов
Георгий БРИНЧУК
Виновник получил 6 лет колонии.

Виновник получил 6 лет колонии.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

41-летнего жителя Рыбинска признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Директор строительной с февраля 2023-го по октябрь 2024 года заключил с клиентами договоры на строительство индивидуальных жилых домов в Ярославской области, получив от 13 заказчиков более 70 млн рублей.

Обязательства мужчина не выполнил, деньги потратил на нужды организации.

Как сообщили в областной прокуратуре, суд приговорил виновника к шести годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно- распорядительных и (или) административно-хозяйственных функций, на два года.