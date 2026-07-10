Житель Рыбинска получил 6 лет за мошенничество при строительстве домов

Фото: Прокуратура Ярославской области.
41-летнего жителя Рыбинска признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Директор строительной с февраля 2023-го по октябрь 2024 года заключил с клиентами договоры на строительство индивидуальных жилых домов в Ярославской области, получив от 13 заказчиков более 70 млн рублей.
Обязательства мужчина не выполнил, деньги потратил на нужды организации.
Как сообщили в областной прокуратуре, суд приговорил виновника к шести годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно- распорядительных и (или) административно-хозяйственных функций, на два года.