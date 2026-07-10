Спасатели эвакуировали двух захворавших ярославцев из глубинки

Больных сопровождали инспекторы ГИМС. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Из поселка Михальково Брейтовского округа эвакуированы 44-летний мужчина с тяжелым термическим ожогом и 75-летняя женщина с острой сосудистой патологией. Каждая минута промедления могла стоить им здоровья — такие травмы требуют оперативной специализированной помощи, а при сосудистых нарушениях счет идет буквально на часы.

Сухопутных дорог к поселку нет, добраться туда можно только по воде. На место направили бригаду Угличского отделения станции скорой помощи и реанимационную бригада Центра медицины катастроф, которых сопровождали сотрудники Брейтовского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС по Ярославской области: они обеспечили безопасную транспортировку больных на маломерном судне.

Мужчину с ожогом доставили в профильное отделение одной из больниц Ярославля, а пенсионерку с сосудистым заболеванием – в больницу Углича, где им оказывают необходимую помощь.