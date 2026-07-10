Два ветерана СВО приступили к работе в ярославских учреждениях

Ветеран СВО приступил к работе в медучреждении. Фото: Правительство Ярославской области.

Ветераны СВО Илья Родионов и Владимир Жуков назначены заместителями руководителей крупных медицинских комплексов в Рыбинске и Ярославле.

Илья Родионов в зоне СВО защищал жителей освобожденных территорий. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». На новой должности в Рыбинской городской больнице №1 будет отвечать за вопросы безопасности и защиты 105 объектов здравоохранения Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского округов.

Заместителем главного врача Центральной городской больницы Ярославля стал кавалер медали Жукова, выпускник ЯГМУ Владимир Жуков. Во время службы в зоне СВО он организовывал работу медицинского взвода, эвакуацию раненых и лично оказывал помощь на линии боевого соприкосновения.