Красивые и очень опасные вредители обнаружены в ярославских лесах

Опасных вредителей нашли в лесах области. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Обнаружили вредителей специалисты Россельхознадзора в ходе мониторинга в мае — июне 2026 года. В границах ранее установленных карантинных фитосанитарных зон по малому и большому чёрным еловым усачам снова обнаружены опасные жучки. Обследование охватило территории Рыбинского, Угличского, Брейтовского, Гаврилов Ямского, Ярославского, Некрасовского, Тутаевского и Даниловского муниципальных округов Ярославской области, а общая площадь обследованных земель составила 656 400,26 га.

Деревья, где обосновались усачи, придется вырубить под корень, а всю заражённую древесину – переработать в мелкую щепу. Также проведут карантинное фитосанитарное обеззараживание продукции, а все древесные отходы сожгут.