Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Ярославской области

Нарколаборатория работала в обычном деревенском доме. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Днем 7 июля на улице Яковлевской в Данилове сотрудники ДПС заметили «Ладу Ларгус», передвигавшуюся с выключенными фарами. Машину остановили. В салоне и багажнике патрульные обнаружили 13 канистр с жидкостью, полимерный мешок с химическим веществом, упаковки с резиновыми перчатками, защитные костюмы, мешалки и виброплиты.

37-летний водитель признался, что обеспечивает функционирование нарколаборатории.

В ходе проведении осмотра частного дома в одной из деревень Даниловского района полицейские изъяли лабораторное оборудование, 87 канистр с реактивами, термос и полиэтиленовые пакеты с веществом.

Исследование экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области показало, что вещество является синтетическим наркотическим средством общей массой более пяти килограммов.

Как выяснилось, около месяца назад житель Вологодской области купил земельный участок с частным домом, обнесенный высоким забором и устроил там нарколабораторию. Трава на территории специально не обкашивалась, чтобы создать вид заброшенного участка. Оперативники нашли и тайник с оптовой закладкой – там хранились еще два килограмма зелья.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере», подозреваемый задержан.