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НовостиСпорт10 июля 2026 13:05

Всероссийские соревнования по русским шашкам проходят в Ярославле

Они носят имя двукратного чемпиона мира Владимира Скрабова
Георгий БРИНЧУК
В Ярославль приехали спортсмены из 17 регионов страны.

В Ярославль приехали спортсмены из 17 регионов страны.

Фото: Правительство Ярославской области.

Наш земляк воспитал большое количество мастеров спорта, помогал заниматься спортом людям с ограниченными возможностями и долгие годы руководил Федерацией шашек Ярославской области.

В мэрии рассказали, что в турнире участвуют 130 сильнейших спортсменов из 17 российских регионов, которые будут соревноваться в молниеносной и быстрой игре. Медали разыграют спортсмены разных возрастов: мужчины и женщины, юноши и девушки до 17, 14 и 11 лет, а также мальчики и девочки младше девяти лет.