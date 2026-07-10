Всероссийские соревнования по русским шашкам проходят в Ярославле

В Ярославль приехали спортсмены из 17 регионов страны. Фото: Правительство Ярославской области.

Наш земляк воспитал большое количество мастеров спорта, помогал заниматься спортом людям с ограниченными возможностями и долгие годы руководил Федерацией шашек Ярославской области.

В мэрии рассказали, что в турнире участвуют 130 сильнейших спортсменов из 17 российских регионов, которые будут соревноваться в молниеносной и быстрой игре. Медали разыграют спортсмены разных возрастов: мужчины и женщины, юноши и девушки до 17, 14 и 11 лет, а также мальчики и девочки младше девяти лет.