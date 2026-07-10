В Красноперекопском районе появился новый тротуар

Новый удобный тротуар. Фото: Мэрия Ярославля.

В мэрии оповестили о завершении работ по устройству нового тротуара на участке улицы Зеленцовской от Большой Федоровской до 2-й Бутырской улицы.

Там появилась безопасная пешеходная зона площадью 700 квадратных метров с плиточным покрытием между остановками общественного транспорта, Петропавловским парком и школой №32 имени Валентины Терешковой.

Эксперты оценивают качество выполненных работ. Подрядчику предстоит устранить мелкие замечания, после чего состоится официальная приемка объекта. Также планируется восстановить поврежденные участки асфальтового покрытия рядом с новым тротуаром.