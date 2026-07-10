Жильцам ярославской многоэтажки сделали перерасчет за коммуналку

Жильцам сделали перерасчет за полгода. Фото: Георгий БРИНЧУК

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства при содержании управляющей компанией общего имущества собственников многоквартирного дома.

Выяснилось, что с января 2026 года по март текущего жильцам дома на улице Рыбинской начисляли плату за уборку лестничных клеток, но на самом деле подъезды никто не мыл.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление директору АО «Управдом Кировского района», по итогам рассмотрения которого жителям осуществлён перерасчет за полгода.