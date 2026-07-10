В Ярославской области продолжается масштабное обновление больниц

Обновление больниц продолжается. Фото: Правительство Ярославской области.

Некоторые учреждения здравоохранения уже привели в порядок. В Угличской центральной районной больнице завершен ремонт двух отделений. Здесь обновили коммуникации, выполнили внутреннюю отделку, сделали помещения современными, светлыми и комфортными. А в Ростовском округе завершили ремонт фасада амбулатории в Угодичах.

Программа капитального ремонта стационаров рассчитана на три года и охватит 24 медицинские организации региона. На эти цели власти планируют потратить 1,4 миллиарда рублей.