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НовостиОбщество10 июля 2026 11:25

В Ярославской области продолжается масштабное обновление больниц

Благоустроят и прилегающие территории
Георгий БРИНЧУК
Обновление больниц продолжается.

Обновление больниц продолжается.

Фото: Правительство Ярославской области.

Некоторые учреждения здравоохранения уже привели в порядок. В Угличской центральной районной больнице завершен ремонт двух отделений. Здесь обновили коммуникации, выполнили внутреннюю отделку, сделали помещения современными, светлыми и комфортными. А в Ростовском округе завершили ремонт фасада амбулатории в Угодичах.

Программа капитального ремонта стационаров рассчитана на три года и охватит 24 медицинские организации региона. На эти цели власти планируют потратить 1,4 миллиарда рублей.