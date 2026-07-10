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НовостиОбщество10 июля 2026 11:20

В Ярославской области приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения

До конца года обновят 16 памятников и 147 могил
Георгий БРИНЧУК
Мемориал в Новом Некоузе полностью обновлен.

Мемориал в Новом Некоузе полностью обновлен.

Фото: Правительство Ярославской области.

Памятник павшим воинам Великой Отечественной войны в Центральном парке Нового Некоуза обновляли постепенно. В 2024 году здесь был зажжен Вечный огонь. В 2025-м – благоустроена территория: уложена тротуарная плитка, смонтировано освещение, выполнено озеленение. В этом году обновили плитку у самого мемориала.

На реставрацию памятников и захоронений нынче власти направят более 27 миллионов рублей. В числе наиболее значимых проектов – установка Вечного огня на мемориале воинам-землякам в поселке Константиновском, обновление памятника Михаилу Ильичу Кошкину в Переславль-Залесском округе, а также восстановление мемориального комплекса в Гаврилов-Ямском округе.