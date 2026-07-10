В Ярославской области задержали курьера жуликов, обманувшую пенсионерку

Виновница арестована. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

75-летней жительнице Тутаева позвонили неизвестные и под предлогом проверки электросчетчика попросили сообщить код из СМС-сообщения. После этого обман пошел по испытанной схеме: пенсионерке сообщили, что она предоставила злоумышленникам к аккаунту Госуслуг и теперь от ее имени якобы финансируются незаконные вооруженные формирования. Чтобы подтвердить свою добропорядочность, даме следовало собрать все деньги и ценности - и передать для проверки.

Горожанка вручила курьеру жуликов наличные, валюту, две инвестиционные золотые монеты – стоило все это 2,3 млн рублей. Потом женщина поняла, что ее обманули, и вызвала полицию.

Правоохранителями было установлено, что предполагаемая пособница мошенников передвигается на автомобиле «Черри», введен в действие план «Перехват». Машину оперативники остановили в Тверской области.

Водитель призналась, что в ее обязанности входили получение денег от граждан и передача средств неизвестным. За свои «услуги» женщина оставляла себе процент.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемая арестована.