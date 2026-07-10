Клещи за неделю покусали 382 ярославцев

Не забывайте осматривать и питомцев после прогулки. Фото: Георгий БРИНЧУК

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что среди пострадавших 129 жителей Ярославля, 99 - Рыбинска, 19 - Углича, 18 - Даниловского округа, 12 - Первомайского округа, 11 - Тутаева и 10 - Некрасовского округа.

17% пострадавших - дети.

В ведомстве напомнили, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе, нужно регулярно проводить самоосмотр и обрабатывать одежду репеллентами.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

— в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове-Великом - Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.