Еще 34 «Паука» следят за порядком на ярославских дорогах

«Пауки», как сообщили в региональной госавтоинспекции, установили по следующим адресам:
1. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 1523+341 (н.п.Варегово);
2. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 328+000 (в районе г. Данилов);
3. г. Ярославль, пресечение ул. Белинского с ул. Кудрявцева;
4. Автодорога «Ярославль - Углич», 9 км (нерегулируемый пешеходный переход);
5. г. Рыбинск, ул. Авиационная, в районе НПО «Сатурн»;
6. г. Рыбинск, пересечение пр-та Ленина с ул. Солнечная;
7. перекресток а/д «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль (до дер. Шопша)», а/д «Тутаев - Шопша» и а/д «Ярославль – Шопша»;
8. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново -Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль» (н.п. Левашово), км 46+680;
9. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 374+776;
10. г. Ярославль, пересечение Промышленного шоссе и ул.Механизаторов;
11. Автодорога «Владимир - Переславль-Залесский» «Р-74» (н.п. Б. Брембола), км 141+677;
12. Автодорога «Владимир — Переславль-Залесский» «Р-74» (н.п. Рязанцево), км 122+565;
13. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 129+691;
14. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 28+050;
15. Автодорога «Пречистое - Любим — Буй» (н.п. Вахромейка), км 16+010;
16. Автодорога «Данилов — Пошехонье» (н.п. Попково), км 4+900;
17. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 51+761 (пешеходный переход в районе ООТ «Песочное»)
18. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 252+900 (поворот на АЗС);
19. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль» (н.п. Чурьяково), км 1462+660;
20. Автодорога «Ярославль - Рыбинск» «Р-151», км 32+765 (поворот на н.п. Фоминское);
21. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 1453+235;
22. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 120+158, в районе н.п. Новое;
23. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 1553+938 (поворот на н.п. Сарафоново);
24. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 279+120 (съезд на а/д Ярославль - Тутаев (левый берег));
25. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 292+505 (поворот на н.п. Андроники);
26. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 13+809 (н.п. Воробино);
27. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 131+700 (в районе н.п. Щелканка);
28. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 248+485;
29. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 282 (пешеходный переход вблизи поворота на н.п. Гавшинка);
30. Автодорога «Ярославль - Рыбинск» Р-151, км 34+410;
31. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 1546+204 (н.п. Дорожаево);
32. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 229+588 (поворот на н.п. Чернево);
33. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск» (н.п. Восход), км 209+900;
34. Автодорога «Ярославль - Рыбинск» Р-151 (н.п. Панино), км 26+520.
Комплексы фиксируют превышение скорости, управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем.