Еще 34 «Паука» следят за порядком на ярославских дорогах

Новые камеры уже работают. Фото: госавтоинспекция Ярославской области

«Пауки», как сообщили в региональной госавтоинспекции, установили по следующим адресам:

1. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 1523+341 (н.п.Варегово);

2. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 328+000 (в районе г. Данилов);

3. г. Ярославль, пресечение ул. Белинского с ул. Кудрявцева;

4. Автодорога «Ярославль - Углич», 9 км (нерегулируемый пешеходный переход);

5. г. Рыбинск, ул. Авиационная, в районе НПО «Сатурн»;

6. г. Рыбинск, пересечение пр-та Ленина с ул. Солнечная;

7. перекресток а/д «Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль (до дер. Шопша)», а/д «Тутаев - Шопша» и а/д «Ярославль – Шопша»;

8. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново -Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль» (н.п. Левашово), км 46+680;

9. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 374+776;

10. г. Ярославль, пересечение Промышленного шоссе и ул.Механизаторов;

11. Автодорога «Владимир - Переславль-Залесский» «Р-74» (н.п. Б. Брембола), км 141+677;

12. Автодорога «Владимир — Переславль-Залесский» «Р-74» (н.п. Рязанцево), км 122+565;

13. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 129+691;

14. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 28+050;

15. Автодорога «Пречистое - Любим — Буй» (н.п. Вахромейка), км 16+010;

16. Автодорога «Данилов — Пошехонье» (н.п. Попково), км 4+900;

17. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 51+761 (пешеходный переход в районе ООТ «Песочное»)

18. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 252+900 (поворот на АЗС);

19. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль» (н.п. Чурьяково), км 1462+660;

20. Автодорога «Ярославль - Рыбинск» «Р-151», км 32+765 (поворот на н.п. Фоминское);

21. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 1453+235;

22. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 120+158, в районе н.п. Новое;

23. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 1553+938 (поворот на н.п. Сарафоново);

24. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 279+120 (съезд на а/д Ярославль - Тутаев (левый берег));

25. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 292+505 (поворот на н.п. Андроники);

26. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 13+809 (н.п. Воробино);

27. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 131+700 (в районе н.п. Щелканка);

28. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 248+485;

29. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 282 (пешеходный переход вблизи поворота на н.п. Гавшинка);

30. Автодорога «Ярославль - Рыбинск» Р-151, км 34+410;

31. ФАД Р-132 «Золотое кольцо» «Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль», км 1546+204 (н.п. Дорожаево);

32. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск», км 229+588 (поворот на н.п. Чернево);

33. ФАД М-8 «Холмогоры» «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск» (н.п. Восход), км 209+900;

34. Автодорога «Ярославль - Рыбинск» Р-151 (н.п. Панино), км 26+520.

Комплексы фиксируют превышение скорости, управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем.