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НовостиОбщество9 июля 2026 18:40

В Рыбинске продолжают ликвидировать последствия «черного дождя»

Специалисты чистят водоотводную канаву
Георгий БРИНЧУК
Из канавы выкачивают грязную воду.

Из канавы выкачивают грязную воду.

Фото: Правительство Ярославской области.

Находится загрязненный водоем на улице Ошурковской в микрорайоне Копаево Рыбинская. Из канавы откачивают грязную воду в специальные резервуары, которые впоследствии будут утилизированы.

В областном министерстве природопользования сообщили, что благодаря развертыванию боновых заграждений удалось защитить русло реки Уткашь от попадания загрязняющих веществ. Профильные ведомства продолжают мониторинг до полного устранения последствий происшествия.

«Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора зафиксировало негативное воздействие на окружающую среду в ходе государственного земельного надзора. По данному инциденту будут приняты предусмотренные законом меры реагирования», - уточнили в ведомстве.