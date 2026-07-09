В Рыбинске продолжают ликвидировать последствия «черного дождя»

Из канавы выкачивают грязную воду. Фото: Правительство Ярославской области.

Находится загрязненный водоем на улице Ошурковской в микрорайоне Копаево Рыбинская. Из канавы откачивают грязную воду в специальные резервуары, которые впоследствии будут утилизированы.

В областном министерстве природопользования сообщили, что благодаря развертыванию боновых заграждений удалось защитить русло реки Уткашь от попадания загрязняющих веществ. Профильные ведомства продолжают мониторинг до полного устранения последствий происшествия.

«Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора зафиксировало негативное воздействие на окружающую среду в ходе государственного земельного надзора. По данному инциденту будут приняты предусмотренные законом меры реагирования», - уточнили в ведомстве.