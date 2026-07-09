Ярославец заплатил 2,5 млн алиментов, чтобы не попасть в тюрьму

Долг по алиментам полностью погашен. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

38-летний ярославец по решению суда должен был выплачивать четверть доходов на содержание дочери, но длительное время уклонялся от уплаты алиментов.

Судебный пристав применил полный комплекс мер принудительного исполнения: арестовал счета, ограничил в вождении и запретил выезд за границу.

Мужчину привлекли к административной ответственности, он отработал 20 часов на государство, но долг так и не оплатил. Тогда его предупредили об уголовной ответственности.

После этого горе-отец погасил задолженность по алиментам – 2,5 млн рублей – в полном объеме.