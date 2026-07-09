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НовостиПроисшествия9 июля 2026 18:24

Ярославский вор переквалифицировался в наркодилеры

За это ему грозит новый срок
Георгий БРИНЧУК
Виновнику грозит до 15 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновнику грозит до 15 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимого за кражи 36-летнего жителя Переславля-Залесского обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет.

По версии следствия, в мае 2026 года, договорившись через один из мессенджеров о работе дилером в Переславль-Залесском округе, мужчина получил информацию о тайнике с зельем, забрал запрещенку и хранил при себе с целью последующего сбыта. В процессе оборудования закладок виновника задержали полицейские.

В областной прокуратуре сообщили, что на начинающего дилера завели дело, которое уже направлено в Переславский районный суд. Рецидивисту грозит до 15 лет колонии.