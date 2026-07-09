Капремонт в Ярославском автомеханическом колледже подходит к концу

Капремонт подходит к концу. Фото: Правительство Ярославской области.

В корпусе на улице Автозаводской, которое является памятником архитектуры местного значения, капремонт начался в прошлом году. Там выполнено 92% запланированных работ.

В здании поменяли кровлю, сделали бетонную отмостку, обновили двери и оконные блоки, системы электроснабжения и водоснабжения. Там выполнены отделочные работы, установлены автоматическая пожарная сигнализация, система охранно-тревожной сигнализации, система оповещения.

Подходит к концу ремонт в спортивном и актовом залах, продолжаются работы по окраске фасада, выполняется штукатурка цоколя, в ближайшее время будут установлены система видеонаблюдения и система контроля и управления доступом. Работы планируют завершить до 1 сентября.

В учебном корпусе «Б» на улице Автозаводской работы должны закончиться к концу июля. Там также проведены отделочные работы, замена оконных блоков, системы водоснабжения, канализации, сделана бетонная отмостка. Кроме этого, там выполнены работы по монтажу вентилируемого фасада, ремонту козырьков, замене наружной канализации и системы отопления. Обновлены учебные классы и мастерские, позже за счет средств партнеров-работодателей они будут оснащены новой мебелью и оборудованием. Ведутся работы по установке автоматической пожарной сигнализации и электромонтажные работы, выполнение контракта по всем видам работ составляет 94%.

В областном правительстве напомнили, что нынче капремонт ведется в шести зданиях пяти колледжей региона, в следующем году планируется капремонт пяти зданий трех колледжей.