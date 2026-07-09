В Ярославле переоснащают перинатальный центр

Новое оборудование уже используют врачи. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что в лечебное учреждение доставили специальные видеоларингоскопы, которые помогают анестезиологам проводить сложные манипуляции с ювелирной точностью.

Также приобрели аппарат для лечебного охлаждения. Это помогает врачам бороться с тяжелыми состояниями после родов, замедляет воспалительные процессы и дает организму малыша время на восстановление.

В ближайшее время должны привезти аппараты ИВЛ экспертного класса, ультразвуковые диагностические системы нового поколения, коагуляторы и специализированную медицинскую мебель. Всего в течение 2026 года в перинатальном центре появится более 100 единиц нового оборудования.