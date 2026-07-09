Студенты Ярославского медуниверситета проходят практику на скорой помощи

Студентов обучают опытные наставники. Фото: Мэрия Ярославля.

В мэрии сообщили, что на станции скорой помощи и в Центре медицины катастроф временно трудятся 320 студентов старших курсов Ярославского медицинского университета. Освоить специальность на практике им помогают опытные наставники.

Сейчас практику проходят студенты лечебного и педиатрического факультетов. Они занимаются в специальном учебном классе, а также принимают участие в выездах бригад и оказывают помощь жителям Ярославля.

По результатам работы и проверки знаний лучших студентов приглашают на работу.