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НовостиОбщество9 июля 2026 14:20

Ярославская семья выиграла конкурс «Это у нас семейное»

Он проводился в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Георгий БРИНЧУК
Семья победителей в Москве.

Семья победителей в Москве.

Фото: Правительство Ярославской области.

Финал состоялся в столице, в нем участвовали 328 команд из 85 регионов страны. Ярославскую область представляли восемь семей, а в общей сложности на конкурс было подано почти 200 тысяч заявок.

Семья Зеленковых участвовала в проекте во второй раз – два года назад они тоже вышли в финал, а нынче стали победителями. В команде восемь человек: супруги Ирина и Андрей, их дети, родители и близкие родственники.

Зеленковы – потомственные дорожники. Все они играют на музыкальных инструментах, любят настольные игры, ходят в походы, вместе ведут хозяйство.

В областной администрации уточнили, что победители получили денежные сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все финалисты отправятся в совместные путешествия по стране.