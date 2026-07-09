Ярославский гаишник в собственный выходной задержал пьяного вандала

Место происшествия. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Инцидент произошел 6 июля. В свободное от службы время инспектор ДПС заметил на улице Свободы мужчину, который маркером рисовал на стене. Полицейский подошел к нему, представился и, предъявив служебное удостоверение, потребовал прекратить портить фасад. Вандал прыснул в лицо гаишнику из перцового баллончика.

Неравнодушные очевидцы помогли полицейскому задержать злоумышленника и передать его прибывшему на место наряду полиции. 30-летний виновник был нетрезв.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту нанесения надписей проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

А пока на дебошира завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".