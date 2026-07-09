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НовостиОбщество9 июля 2026 13:51

Ярославцам рассказали, куда пожаловаться на духоту в транспорте

Единый телефон горячей линии работает не только летом
Георгий БРИНЧУК
Пассажиры могут пожаловаться на жару по номеру горячей линии.

Пассажиры могут пожаловаться на жару по номеру горячей линии.

Фото: Правительство Ярославской области.

Число жалоб на духоту в общественном транспорте резко выросло в жару. На неработающие кондиционеры можно оперативно пожаловаться по единому телефону горячей линии 122 с добавочным номером 2.

На самом деле, как напомнил представитель организатора перевозок области, сообщить по этому номеру можно не только о духоте. Зимой сюда можно сообщить о холоде в салоне, а также круглосуточно получить информацию о расписании движения, маршрутах, использовании транспортных карт и других вопросах.