Ярославское предприятие заплатит работнику за профзаболевание

Предприятие заплатит работнику 300 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

56-летний ярославец более 30 лет трудился в литейном цехе предприятия на разных должностях. В 2025 году у него выявили профессиональное заболевание, установлено 20% утраты профессиональной трудоспособности. Прокурорская проверка показала, что заболел он по вине работодателя, которым не созданы безопасные условия труда на рабочих местах.

По закону при получении работником повреждения здоровья работодатель обязан компенсировать ему моральный вред. Представитель надзорного ведомства защитил интересы мужчины в суде, в пользу работника с предприятия взыскано 300 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.