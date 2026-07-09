Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2026 12:21

Ярославское предприятие заплатит работнику за профзаболевание

В суде интересы мужчины защищала прокуратура
Георгий БРИНЧУК
Предприятие заплатит работнику 300 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятие заплатит работнику 300 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

56-летний ярославец более 30 лет трудился в литейном цехе предприятия на разных должностях. В 2025 году у него выявили профессиональное заболевание, установлено 20% утраты профессиональной трудоспособности. Прокурорская проверка показала, что заболел он по вине работодателя, которым не созданы безопасные условия труда на рабочих местах.

По закону при получении работником повреждения здоровья работодатель обязан компенсировать ему моральный вред. Представитель надзорного ведомства защитил интересы мужчины в суде, в пользу работника с предприятия взыскано 300 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.