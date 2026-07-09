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НовостиОбщество9 июля 2026 11:31

Красные дипломы отличникам-юристам вручил ярославский прокурор

А их однокашников поздравил с окончанием вуза
Георгий БРИНЧУК
Дипломы лучшим выпускникам-юристам вручил прокурор области.

Дипломы лучшим выпускникам-юристам вручил прокурор области.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов магистрам и бакалаврам юриспруденции на юрфаке ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Глава надзорного ведомства поздравил выпускников со знаменательным событием, пожелал успехов в становлении в профессии и карьерного роста, честности и принципиальности в принятии решений и чуткого отношения к людям.

Совместно с ректором университета Артемом Иванчиным и мэром Ярославля Артемом Молчановым Климент Аркадьевич вручил отличникам-демидовцам красные дипломы.