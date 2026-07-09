Ярославские полицейские поздравили молодоженов «ромашками безопасности»

Молодожены с полицейскими гадали на ромашках. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Пары молодоженов 8 июля у Дворца бракосочетания встречали сотрудники региональной гГосавтоинспекции вместе с руководителем спортивной школы Олимпийского резерва № 20 Алексеем Мольковым.

Им предлагали погадать на ромашке, какой будет семейная жизнь. Спойлер: судя по предсказаниям, все молодожены будут жить долго и счастливо. Но только в случае, если станут соблюдать Правила дорожного движения.

Особое внимание уделили безопасности на дороге: полицейские пожелали, чтобы свадебный кортеж двигался строго по правилам, а в будущем, с появлением в семье малыша, родители не забыли про детское удерживающее устройство.

Каждой невесте вручили символ праздника — белую ромашку, которая станет напоминанием о том, что забота и внимание нужны не только в семье, но и на дороге.