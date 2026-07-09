«Поплывшие» плитку и асфальт в ярославском парке заменят за счет подрядчика

Ремонт в парке сделает другой исполнитель. Фото: Мэрия Ярославля.

Переделать ремонт придется в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля. Там нужно переложить плитку на пешеходных дорожках и тротуарах, а также привести в порядок часть асфальтового покрытия, заменить водоотводные лотки вдоль пруда, бортовой камень у клумбы и ограждение.

Ремонт в парке был сделан совсем недавно, но все уже «поплыло». По мнению мэрии, случилось все из-за некачественной работы подрядчика. Поэтому работы по исправлению недочетов будут выполнены не за счет городского бюджета, а за средства, которые мэрия отсудит у исполнителя.

«Подрядчик ранее выполнил работы некачественно, допустив дефекты, проявившиеся в гарантийный период», - сообщили в мэрии.

Ведется процедура поиска нового ответственного исполнителя работ. Средства, взысканные через суд с предыдущего подрядчика за нарушение условий гарантии, полностью покроют расходы на новый качественный ремонт.