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НовостиПроисшествия9 июля 2026 9:10

В Ярославской области в ДТП с двумя машинами погиб водитель

Пострадали еще два человека
Георгий БРИНЧУК
Место происшествия. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Место происшествия. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Трагедия случилась в Гаврилов-Ямском районе около семи вечера 8 июля.

На 23 км трассы Ярославль - Заячий холм 40-летняя водитель «Тойоты» врезалась в «Рено», которым управлял 56-летний мужчина.

Водитель «Рено» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, его 65-летняя пассажирка и водитель «Тойоты» получили травмы и нуждаются в амбулаторном лечении.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.