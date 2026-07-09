Ярославские семьи со стажем наградили за любовь и верность

Семьи со стажем наградили. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что медали «За любовь и верность» вручили 59 семейным парам в Ярославском художественном музее.

Среди номинантов – пять пар, которые прожили вместе более 60 лет, и 14 семей, отметивших золотую свадьбу. Всего с 2008 года медали вручены 980 супружеским парам Ярославской области, прожившим вместе более четверти века.

Появились 8 июля и 50 новых семей – в ЗАГСе это назвали рекордом для среды: обычно для регистраций выбирают пятницу и субботу.

Еще одна ярославская ячейка общества возникла в столице в Национальном центре «Россия». Там прошла торжественная церемония единовременного бракосочетания, объединившая 150 пар со всей страны. Ярославскую область представляли Александр Соловьев и Юлия Иванова из Углича.