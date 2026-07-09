Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2026 6:04

Ярославские семьи со стажем наградили за любовь и верность

Им вручили специальные медали
Георгий БРИНЧУК
Семьи со стажем наградили.

Семьи со стажем наградили.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что медали «За любовь и верность» вручили 59 семейным парам в Ярославском художественном музее.

Среди номинантов – пять пар, которые прожили вместе более 60 лет, и 14 семей, отметивших золотую свадьбу. Всего с 2008 года медали вручены 980 супружеским парам Ярославской области, прожившим вместе более четверти века.

Появились 8 июля и 50 новых семей – в ЗАГСе это назвали рекордом для среды: обычно для регистраций выбирают пятницу и субботу.

Еще одна ярославская ячейка общества возникла в столице в Национальном центре «Россия». Там прошла торжественная церемония единовременного бракосочетания, объединившая 150 пар со всей страны. Ярославскую область представляли Александр Соловьев и Юлия Иванова из Углича.