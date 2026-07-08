Почти 40 тысяч ярославцев скачали приложение "Радар.НФ"

Приложение работает без интернета. Фото: Народный фронт Ярославль

Атаки вражеских беспилотников в последнее время происходят все чаще. Только сегодня, 8 июля, над нашим регионом были сбиты четыре дрона.

Главное при обнаружении фрагментов беспилотников – не трогать их и звонить 112.

В Народном фронте напомнили приложении "Радар. НФ". Оно позволяет сигнализировать спецслужбам о дронах и других подозрительных объектах и работает даже без интернета. Есть разделы по гражданской обороне и тактической медицине.

Сервис установили уже 39 тысяч ярославцев. Сделать это можно здесь.