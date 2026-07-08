Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 19:39

Почти 40 тысяч ярославцев скачали приложение "Радар.НФ"

Оно помогает извещать экстренные службы о дронах - и не только
Георгий БРИНЧУК
Приложение работает без интернета. Фото: Народный фронт Ярославль

Приложение работает без интернета. Фото: Народный фронт Ярославль

Атаки вражеских беспилотников в последнее время происходят все чаще. Только сегодня, 8 июля, над нашим регионом были сбиты четыре дрона.

Главное при обнаружении фрагментов беспилотников – не трогать их и звонить 112.

В Народном фронте напомнили приложении "Радар. НФ". Оно позволяет сигнализировать спецслужбам о дронах и других подозрительных объектах и работает даже без интернета. Есть разделы по гражданской обороне и тактической медицине.

Сервис установили уже 39 тысяч ярославцев. Сделать это можно здесь.