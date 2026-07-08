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НовостиПроисшествия8 июля 2026 17:03

В Ярославле юный зацепер получил травму, катаясь между вагонами

С начала года в регионе зарегистрировано восемь случаев «зацепинга»
Георгий БРИНЧУК
Пострадавший зацепер катался между вагонами. Фото: Георгий БРИНЧУК

Пострадавший зацепер катался между вагонами. Фото: Георгий БРИНЧУК

К счастью, нынче никто не погиб. А вот травмы один из ярославских зацеперов получил.

Как сообщили в СЖД, в районе станции Полянки в Ярославле железнодорожник обнаружил подростка с травмами плеча и переносицы. Парня доставили в больницу.

Полицейские выяснили, что школьник катался в межвагонном пространстве пассажирского поезда. Проводится проверка.

В ведомстве призвали родителей не оставлять без внимания увлечения своих детей, особенно в летний период, проводить профилактические беседы. Если вы заметили детей или подростков, находящихся в опасной близости от железнодорожных путей или проводов контактной сети, сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги.