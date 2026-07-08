В Ярославле координатор нарколаборатории получил 15 лет

Руководитель шайки проведет за решеткой 15 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Московской области. Мужчине инкриминировали незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Обвиняемый построил рядом с арендованным частным домом в Переславль-Залесском муниципальном округе лабораторию по кустарному производству наркотиков. Он руководил приобретением соучастниками химических веществ и прекурсоров наркотических средств, а также производством различных видов синтетических наркотиков общей массой более 47 кг.

В сентябре 2021 года лабораторию нашли полицейские. Соучастников шайки арестовали, они получили серьезные сроки. Их руководитель сбежал и был задержан в ноябре 2025 года.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.