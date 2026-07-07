ИП Саблев Евгений Юрьевич сообщает сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов

Стоимость в рублях одного квадратного метра широкоформатной печатной продукции, в зависимости от разрешения печати и материала составляет:

на баннере – от 325 руб. до 950 руб.

на пленке – от 365 руб. до 750 руб.

на бумаге – от 355 руб. до 935 руб.

на баннерной сетке – 450 руб.

установка люверсов – 25 руб\шт.

Сварка – 30-35 руб/м.пог.

Юридический адрес:

150031, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Автозаводская, дом № 77, кв.17

Фактический адрес:

150044, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Октября, д.9

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