ИП Саблев Евгений Юрьевич сообщает сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов

Стоимость в рублях одного квадратного метра широкоформатной печатной продукции, в зависимости от разрешения печати и материала составляет:
на баннере – от 325 руб. до 950 руб.
на пленке – от 365 руб. до 750 руб.
на бумаге – от 355 руб. до 935 руб.
на баннерной сетке – 450 руб.
установка люверсов – 25 руб\шт.
Сварка – 30-35 руб/м.пог.
Юридический адрес:
150031, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Автозаводская, дом № 77, кв.17
Фактический адрес:
150044, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Октября, д.9
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