В ярославской школе появится современный театральный зал

Актовый зал превратится в театральный. Фото: Мэрия Ярославля.

По программе «Школьное инициативное бюджетирование» актовый зал превратится в театральный. Здесь можно будет проводить не только школьные праздники, но и концерты, театральные постановки, творческие мероприятия, а также встречи и конференции.

Рабочие демонтируют старый пол и подготовят стены к отделке. А потолок с колосниками трогать не будут: именно он позволит использовать сцену как настоящий театральный зал.

Участниками направления «Школьное инициативное бюджетирование», как сообщили в мэрии, нынче стали шесть школ Ярославля, каждая из которых получила по миллиону рублей на реализацию проекта, выбранного самими учениками.