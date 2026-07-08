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НовостиОбщество8 июля 2026 13:31

В ярославской школе появится современный театральный зал

Проект выбрали сами ученики школы №29
Георгий БРИНЧУК
Актовый зал превратится в театральный.

Актовый зал превратится в театральный.

Фото: Мэрия Ярославля.

По программе «Школьное инициативное бюджетирование» актовый зал превратится в театральный. Здесь можно будет проводить не только школьные праздники, но и концерты, театральные постановки, творческие мероприятия, а также встречи и конференции.

Рабочие демонтируют старый пол и подготовят стены к отделке. А потолок с колосниками трогать не будут: именно он позволит использовать сцену как настоящий театральный зал.

Участниками направления «Школьное инициативное бюджетирование», как сообщили в мэрии, нынче стали шесть школ Ярославля, каждая из которых получила по миллиону рублей на реализацию проекта, выбранного самими учениками.