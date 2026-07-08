ЕГЭ в дополнительные дни пересдадут 1567 ярославских выпускников

Большинство выпускников пересдают обществознание. Фото: Правительство Ярославской области.

Резервными днями для пересдачи ЕГЭ стали 8 и 9 июля.

Большинство ярославских выпускников недовольны оценками по обществознанию – на пересдачу зарегистрированы 363 участника, информатику решили пересдать 273 человека, русский язык – 245, профильную математику – 223, химию – 154 человека. Результаты будут известны не позднее 17 июля.

Для выпускников, которые не смогли сдать один или оба обязательных предмета, либо их результат по данным предметам был аннулирован из-за нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации, либо по уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогли принять участие в экзаменах по данным предметам или не завершили их, в расписании ЕГЭ-2026 предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября для проведения экзаменов по русскому языку и базовой математике.