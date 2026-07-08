В Ярославской области принудительно госпитализировали иностранца с туберкулезом

Больного госпитализировали принудительно. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

У 42-летнего иностранца выявили открытую форму туберкулеза. Заболевание у него выявили в центре содержания иностранцев, которые подлежат депортации. Мужчине предложили пройти лечение на платной основе, но он отказался.

Больного госпитализировали после того, как суд принял это решение. Сотрудники службы возбудили в отношении больного исполнительное производство и, вооружившись средствами индивидуальной защиты, приехали забрать мужчину.

Пациента принудительно доставили в противотуберкулезную организацию, где ему предстоит четырехмесячное лечение с последующей депортацией из страны.