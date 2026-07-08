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НовостиОбщество8 июля 2026 12:26

Беременную ярославну пытались сократить во время декрета

Сделать это помешала прокуратура
Георгий БРИНЧУК
Предприятие оштрафовали за нарушение закона. Фото: Георгий БРИНЧУК

Предприятие оштрафовали за нарушение закона. Фото: Георгий БРИНЧУК

В Тутаевскую межрайонную прокуратуру обратилась молодая мама. Вопреки требованиям Трудового кодекса России работодатель уведомил ее о предстоящем сокращении занимаемой должности в период отпуска по беременности и родам.

Межрайонная прокуратура внесла руководству предприятия представление об устранении нарушений, а также возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении за нарушение законодательства о труде.

Незаконное уведомление о сокращении было отозвано. Организацию оштрафовали на 40 тысяч рублей.