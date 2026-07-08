В Ярославле получить квартиру семье с ребенком-инвалидом помогла прокуратура

По решению суда семье дали трехкомнатную квартиру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать ребенка-инвалида обратилась на личный прием к прокурору области Клименту Юрздицкому.

Несовершеннолетний сын женщины страдает хроническим заболеванием в тяжелой форме. По закону в таких случаях семье должны без очереди предоставить жилье по договору социального найма. Но семья проживала в коммунальной квартире, условия жизни ребенка усугубляли течение его болезни.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в суд об устранении нарушений. Судом заявленные требования удовлетворены. Семье предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира.