В Ярославле задержан поджигатель кафе на Совхозной

Ночью 7 июля в полицию Заволжского района сообщили о пожаре на летней веранды кафе на улице Совхозной. В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, когда рядом с верандой ходит неизвестный мужчина, после чего повалил дым: посетитель поджег штору.
Оперативники по горячим следам задержали 42-летнего бездомного. Он не смог рассказать, зачем поджег кафе.
Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества общеопасным способом. В пресс-службе регионального УМВД дополнили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
УМВД РФ по Ярославской области