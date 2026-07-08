В Ярославле задержан поджигатель кафе на Совхозной

Тот самый поджигатель. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Ночью 7 июля в полицию Заволжского района сообщили о пожаре на летней веранды кафе на улице Совхозной. В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, когда рядом с верандой ходит неизвестный мужчина, после чего повалил дым: посетитель поджег штору.

Оперативники по горячим следам задержали 42-летнего бездомного. Он не смог рассказать, зачем поджег кафе.

Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества общеопасным способом. В пресс-службе регионального УМВД дополнили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.