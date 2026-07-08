Ярославцу, убившему сестру и ее мужа, продлили срок содержания под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей. Фото: Прокуратура Ярославской области..

56-летнему жителю Ярославля инкриминируют двойное убийство. По версии следствия, в мае 2026 года он выпивал со своей сестрой и ее мужем в частном доме в деревне Еремеево Даниловского округа. Родственники поссорились, и гость убил чету поленом.

Виновник уехал, а следующий день вернулся в дом и заявил об обнаружении трупов. Следователи заподозрили в убийстве именно горожанина. По ходатайству суда он был арестован на два месяца.

С учетом позиции представителя Даниловской прокуратуры суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до трех месяцев.