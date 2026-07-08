Студенты ведущих вузов страны проходят практику у ярославских энергетиков

Производственную практику проходят на энергообьектах Ярославской области студенты российских вузов. ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» реализует комплексную программу подготовки будущих энергетиков, активно сотрудничая с ведущими учебными заведениями страны. Одно из ключевых направлений этой работы – организация производственной практики. Этим летом опыт в компании получают 13 студентов Ивановского энергетического, Казанского энергетического и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Будущие энергетики работают в РЭС «Яргорэлектросеть», Тутаевском и Переславском РЭС, службе релейной защиты и автоматики, службе подстанций, центре управления сетями и других подразделениях. Под руководством опытных наставников они знакомятся с устройством электросетевого комплекса, изучают техническую документацию, участвуют в оцифровке схем, выезжают на выполнение работ.

Помимо производственных задач для студентов организована насыщенная культурная программа. Они посетили подстанцию 110 кВ, городской диспетчерский пункт и музей истории ярославской энергосистемы. Также состоялась встреча с и.о. директора «Ярэнерго» Владимиром Плещевым, где он рассказал практикантам о своем пути в энергетике.

– Наши двери всегда открыты для молодых, активных и уверенных в себе, тех, кто готов строить будущее энергетики вместе с нами. Вкладывайтесь в себя, в свои знания, не бойтесь масштабных задач, развивайтесь и двигайтесь вперед! – дал напутствие ребятам Владимир Плещев.