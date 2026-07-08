«ТНС энерго Ярославль» определило победителей акции «Двойная выгода» по итогам июня

Подключайте электронную квитанцию и участвуйте в акции. ФОТО: скрин с сайта «ТНС энерго Ярославль»

Их лицевые счета были выбраны случайным образом из числа участников, выполнивших условия акции. Каждый из победителей получит 1000 рублей на свой лицевой счет для оплаты электроэнергии.

Более 194 тысяч клиентов уже отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные, что позволяет сохранять ежемесячно порядка 24 деревьев.

Акция продолжается, а значит, у каждого клиента «ТНС энерго Ярославль» еще есть возможность подключить электронную квитанцию, внести вклад в сохранение природы и получить денежный бонус.

Стать участником акции можно прямо сейчас! Подключите электронную квитанцию любым удобным способом и не забудьте подтвердить адрес электронной почты.

Розыгрыш призов проводится ежемесячно, до сентября 2026 года. Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения акции можно по ссылке.

Подписывайтесь на аккаунты «ТНС энерго Ярославль» в разрешенных социальных сетях – МАХ, ВК, ОК. Переходите по ссылке, нажимайте «Подписаться» и будьте в курсе всех новостей компании.

Реклама. erid: 2W5zFJMzdms ПАО «ТНС энерго» г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21б. ОГРН 1057601050011